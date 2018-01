Vorsicht! Twitter speichert alle deine höchst intimen Fotos

© AP Photo/ Richard Drew Twitter bezahlt Mitarbeiter, um Sie auszuspionieren

„Ich habe mehr Glieder gesehen, als ich in meinem Leben je hätte sehen wollen“, sagte der Spezialist für Netzsicherheit bei Twitter , Clay Haynes, gegenüber dem Portal in einem mit versteckter Kamera aufgenommenen Gespräch . Es gebe viele solcher intimen Fotos, die 300 bis 400 speziell angestellte Mitarbeiter täglich sichten.

„Ja, diese Menschen werden dafür bezahlt, dass sie sich Penis-Aufnahmen ansehen“, so Haynes.

Auf den Servern des Unternehmens werden einem anderen Twitter-Mitarbeiter zufolge vor allem intime Fotos, wie etwa von Liebhaberinnen verschiedener Nutzer gespeichert. „Ich schicke die deiner Frau, sie wird sie im Scheidungsprozess nutzen“, so Pranay Singh, Direktor für Messaging bei Twitter.

Das Schlimmste daran sei aber die Tatsache, so „Project Veritas“, dass all diese gespeicherten privaten Informationen keineswegs vor Leaks geschützt seien. Auf die Frage des Portals, wie User geschützt werden könnten, sollten deren Mitteilungen in falsche Hände geraten, antwortete Ingenieur Conrado Miranda, ein weiterer ehemaliger Twitter-Mitarbeiter, dies sei gar nicht möglich.