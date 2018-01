Britin verlost Luxusvilla unter Landsleuten – mit 10 Pfund ist jeder dabei

Drei Stockwerke und über ein Dutzend Zimmer hat das Häuschen. Umweltschonend ist es obendrein: Eine britische Geschäftsfrau verlost ihre prachtvolle Villa aus dem 19. Jahrhundert. Mit dem richtigen Glücksschein könnte bald schon eine Familie in das Traumhaus in der Grafschaft Somerset einziehen.

Ein ganzes Jahr lang hatte Trisha Hamilton aus Bristol versucht, ihre wertvolle Immobilie für eine Million Pfund zu verkaufen – ohne Erfolg. Jetzt hat die Geschäftsfrau kurzerhand beschlossen, das Anwesen zu verschenken – na ja, fast zu verschenken: 10 Pfund müssen Interessenten in ein Los investieren, um das Traumhäuschen vielleicht zu ergattern.

Dem glücklichen Gewinner winkt dann aber eine Villa auf einem großzügigen Grundstück. 1829 war das Haus gebaut worden, wurde seitdem jedoch mehrfach renoviert und umgebaut. Heute hat es sogar Solarzellen auf dem Dach und kann sich selbst mit Strom versorgen. Und der angrenzende Obst- und Gemüsegarten liefert zumindest den ganzen Sommer lang vitaminreiche Kost.

150.000 Lotteriescheine will die kluge Geschäftsfrau ausgeben. Den Erlös wolle sie teilweise in ihr Textilgeschäft investieren und teilweise spenden. Auch alle Steuern und Abgaben, die beim Eigentümerwechsel anfallen, werde sie übernehmen, versichert Hamilton laut dem Portal. Am 15. Februar startet der Verkauf der Glückslose auf einer speziellen Website.