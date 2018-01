US-Raketenabwehrbasis in Rumänien von… Schafen bedroht

Eine der wichtigsten US-Raketenabwehrbasen in Europa, die sich in der südrumänischen Ortschaft Deveselu befindet, ist durch eine Schafherde gefährdet. Dies berichtete der Sender NDTV.

Die Schafherde gehört einem örtlichen Landwirt und zählt etwa 250 Tiere.

Laut Alexandru Damian, Bürgermeister der benachbarten Gemeinde Stoenesti, hatten die Schafe „problemlos" in dieser Gegend lange vor der Ankunft der US-Amerikaner gegrast.

„Schafe sind nicht wie Menschen. Sie halten sich nicht an die Regeln, sie gehen in Bereiche, in denen Sicherheitssensoren aktiv sind, berühren den Zaun und aktivieren Alarmsysteme", sagte er.

Das US-Militär, das auf dem Stützpunkt Deveselu ein Raketenabwehrsystem vom Typ „Aegis Ashore" stationiert hat, sieht eine solche Nachbarschaft nicht gern. Bereits 2014 hatte es sich bei der rumänischen Regierung beschwert. Der nur zehn Meter von dem strategischen Objekt entfernte Schafstall verstoße ernsthaft gegen die Sicherheitsvorschriften, hieß es in der Beschwerde.

Aus der Beschwerde wurde ein mehr als dreijähriges Gerichtsverfahren zwischen dem Landwirt Dumitru Bleja und dem rumänischen Verteidigungsministerium. Inzwischen ist der Fall beim Obersten Gericht des Landes gelandet.

Der Landwirt soll das Grundstück, auf dem sich der Unterstand befindet, bereits 2007 erworben haben. Allerdings werfen ihm die Behörden vor, keine Baugenehmigung dafür erhalten zu haben. Sollte der Schafstall abgerissen werden, werde er 18.000 Euro Schadensersatz fordern, so der Bauer.