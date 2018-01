Busunglück in Kasachstan: Mindestens 52 Tote – VIDEO und FOTOs

Der Bus mit 55 Passagieren und zwei Fahrern an Bord geriet demnach am Donnerstag in Brand. Nur fünf Passagiere sollen das Unglück überlebt haben. Sie sollen von Rettungskräften versorgt worden sein.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag im Gebiet Aktobe im Zentrum des Landes auf der Strecke zwischen Samara und Schymkent. Bei den Passagieren handelt es sich Berichten zufolge um Staatsbürger des benachbarten Usbekistan. Zu den Ursachen des Brandes liegen derzeit noch keine Informationen vor.