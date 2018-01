Aufstand in Frankreich: Über 120 Gefängnisinsassen beteiligt - Spezialopreation läuft

Im französischen Staats- und Hochsicherheits-Gefängnis Fleury-Mérogis ist ein Aufstand ausgebrochen. Mindestens 123 Insassen weigern sich, Anweisungen des Sicherheitpersonals Folge zu leisten und in ihre Zellen zurückzukehren. Eine Spezialopreation seitens der Ordnungskräfte, um die Situation in den Griff zu bekommen, soll bereits am Laufen sein.