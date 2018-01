Menschen fliegen einfach weg: Sturmtief „Friederike“ in Niederlanden – FOTOS & VIDEOS

Das Sturmtief „Friederike“ wütet am Donnerstag auch in den Niederlanden. Der niederländische Wetterdienst KNMI hat Alarmstufe Rot für große Teile des Landes ausgerufen und vor Orkanböen mit einer Stärke von bis zu 140 Stundenkilometern gewarnt.

Internet-Nutzer haben in den sozialen Netzwerken mehrere Videos veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, wie Menschen wegen des Sturms wegfliegen.

Wiatr, który przewraca ludzi — taki obrazek spod #Amsterdam posłali mi znajomi. Za kilka godzin orkan #Friederike dotrze do Polski 😱 IMGW wydał alerty dla 12 województw. pic.twitter.com/1iC8wtT1W0 — Karolina Gawlik (@karogawlik) 18 января 2018 г.

Публикация от abdellah 73 (@73abdellah) Янв 18, 2018 at 3:04 PST

Публикация от Timur (@timurtheturk) Янв 18, 2018 at 2:44 PST

Das Unwetter hat schon für mehrere Unfälle auf den Straßen gesorgt. Mehrere Fotos im Netz zeigen umgestürzte LKW-Anhänger auf den größten Autobahnen des Landes.

A9 Alkmaar►Amstelveen, thv Badhoevedorp gekantelde aanhanger van deze vrachtwagen. 2 rijstroken afgesloten. Hulpdiensten zijn inmiddels ter plaatse. #A9 L 36,0 pic.twitter.com/kUpSzLIxzC — RWS verkeer (@RWS_verkeer) 18 января 2018 г.

A9 Alkmaar►Amstelveen, thv Badhoevedorp gekantelde aanhanger van deze vrachtwagen. 2 rijstroken afgesloten. Hulpdiensten zijn inmiddels ter plaatse. #A9 L 36,0 pic.twitter.com/kUpSzLIxzC — RWS verkeer (@RWS_verkeer) 18 января 2018 г.

Der internationale Flughafen Schiphol in Amsterdam hat via Twitter mitgeteilt, alle Flüge seinen am Donnerstagvormittag wegen des Sturmtiefs gestrichen worden.

Status update due to severe weather conditions: all air traffic has been suspended until further notice. — Schiphol (@Schiphol) 18 января 2018 г.

Laut der Zeitung „De Telegraaf“ sind in den Niederlanden wegen „Friederike“ mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

Zuvor war berichtet worden, dass am Donnerstag in großen Teilen Deutschlands Alarmstufe Rot herrscht. Der Deutsche Wetterdienst hatte vor schweren Orkanböen mit bis zu 130 Stundenkilometern gewarnt. Die Deutsche Bahn hatte am Donnerstagmorgen mitgeteilt, wegen des Sturmtiefs sei der Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen bis auf weiteres eingestellt worden