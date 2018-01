Russland: Teenager unternimmt Axt-Attacke und steckt Schule in Burjatien in Brand

Der Minderjährige soll um 09.00 (Ortszeit) mit einer Axt und einem Messer in das Gebäude der Schule №5 gekommen sein. Dann sei er in eine Schulklasse eingedrungen, habe einen Lappen angezündet und diesen auf einen Lehrer geworfen. Danach habe er zahlreiche Personen mit einer Axt angegriffen. Insgesamt sieben Personen, sechs Schüler und ein Lehrer, hätten Verletzungen davongetragen und seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Drei von ihnen sollen sich in einem schweren Zustand befinden. Ein Mädchen soll unter anderem den zweiten Finger verloren haben. Ein Junge habe Kopf-, Rücken- und Gliederverletzungen davongetragen. Bei dem Täter handelt es sich laut Sicherheitsbehörden um einen Schüler der neunten Klasse. Er habe versucht, auch sich selbst zu verletzten. Sein Motiv sei bislang unklar. Er soll sich derzeit ebenfalls in einer medizinischen Einrichtung befinden.

Стали известны подробности нападения на школу в Бурятии. Утром 19 января Антон Б. напал с топором на учеников и преподавателя школы № 5 Улан-Удэ. После подросток попытался покончить с собой.https://t.co/ggqsV2c8O9#Школа #происшествия #Бурятия pic.twitter.com/g89Q49QBvl — Пятый канал Новости (@5tv) January 19, 2018

Das Schulgebäude sei von Militärs abgeriegelt worden. ​500 Menschen wurden laut Rettungsdiensten wegen des Brandes evakuiert. Vor Ort seien derzeit Polizeibeamte und Ermittler.

Die Staatsanwaltschaft geht laut den Angaben davon aus, dass der Täter auch einen Komplizen haben könnte. Ein Strafverfahren sei eingeleitet worden.

Dem bevollmächtigten Vertreter des russischen Präsidenten im Sibirischen Föderalbezirk, Sergej Menjajlo, zufolge soll der Junge Mitglied einer geschlossenen Gruppe in sozialen Netzwerken gewesen sein. Er habe dadurch Kontakt zu Angreifern auf Schulen in anderen Regionen gehabt.

Am 15. Januar war berichtet worden, dass 15 Menschen – eine Lehrerin und 14 Schüler – bei einem Messerangriff in einer Schule in der russischen Stadt Perm im Ural-Gebiet verletzt wurden. Der Vorfall ereignete sich gegen 10 Uhr morgens Ortszeit. Zwei Vermummte stürmten das Schulgebäude und begannen den Angriff.