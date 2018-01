Orkan “Friederike” kostet mindestens zehn Menschen das Leben – VIDEOs & FOTOs

Sechs Personen kamen in Deutschland ums Leben, die meisten davon infolge von Verkehrsunfällen. Ein 59-Jähriger Mann wurde, wie tagesschau.de berichtet, auf einem Campingplatz in Emmerich am Rhein von einem Baum erschlagen. Er sei sofort tot gewesen, so die Polizei. Im Kreis Soest starb ein 68 Jahre alter Autofahrer bei einem durch den Sturm verursachten Verkehrsunfall. Ein Lastwagenfahrer kam im südlichen Brandenburg ums Leben. Sein Fahrzeug sei vermutlich in eine Windböe geraten und umgekippt.

Severe windstorm Friederike vs. roof in Amsterdam, the Netherlands, today Jan 18. Report: Nikki Minino pic.twitter.com/klJcnFbz66 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 18, 2018

​In Sundern im Sauerland und in Bad Salzungen im Bundesstaat Thüringen starben zudem zwei Feuerwehrleute im Sturmeinsatz.

In den Niederlanden starben zwei Menschen wegen umstürzender Bäume. Dort wurden auf Autobahnen und Fernstraßen mehr als 60 Lastwagen umgeweht. In Belgien wurde eine Frau von einem Baum erschlagen.

Windstorm Friederike wreaking havoc also in Germany: this near Duisburg. Report: @Marina_Brands pic.twitter.com/N0nVvMJ9XW — severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 18, 2018

​Überall gab es zudem zahlreiche Verletzte. In Deutschland waren Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Thüringen besonders stark betroffen. Am Vortag stellte die Deutsche Bahn den Fernverkehr komplett ein. Glücklicherweise konnte gegen 20.30 Uhr in weiten Teilen Deutschland Entwarnung gegeben werden.

Ich ich sach noch: "Nimm keinen Rollrasen!" sag ich noch…#Friederike pic.twitter.com/x8PZGBBcJv — Der Tacki (@KTacki) January 18, 2018

