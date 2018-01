Russlands Präsident tauchte laut dem Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in ein Eisloch am Seligersee. Die sogenannten „Jordans“ werden in Russland an einem der ältesten christlichen Feiertage speziell zugeschnitten und von Priestern gesegnet.

© AP Photo/ Stoyan Vassev Moskau feiert Erscheinungsfest mit Eisbaden

Zudem besuchte Putin das Nilow-Kloster.

Peskow zufolge nimmt Russlands Präsident nicht zum ersten Mal am Winterbaden teil. „Der Präsident taucht seit mehreren Jahren in ein Eisloch“, sagte er.