Rumänien: Hitlers Patenkind aufgetaucht

Der 77-jährige Adolf Ernst Stadler behauptet, Hitler sei sein Pate gewesen. Er habe dies erst beweisen können, nachdem er die deutsche Staatsangehörigkeit und damit Zugang zu deutschen Archiven erhalten habe.

Stadler behauptet laut dem Portal, er sei in einem Lager für Volksdeutsche in der Nähe von Hohenschwangau unweit der österreichischen Grenze geboren worden – und zwar als erstes Kind, das in diesem Lager geboren worden sei.

Zuvor hatte Hitler laut dem Rentner versprochen, das erste im Lager geborene Kind zu taufen. Der „Führer“ habe ihn auf den Händen gehalten, als seine Geburtsurkunde unterschrieben worden sei, sagte Stadler laut dem Portal.

© AP Photo/ Unbekannter Fakt aus Biographie von Adolf Hitler ans Licht gekommen

Stadlers Eltern seien Deutsche gewesen, hätten jedoch vor der Umsiedlung nach Deutschland in Rumänien gelebt. Nach dem Krieg sei die Familie zurück nach Rumänien gezogen. Seine Mutter habe seine Geburtsurkunde verbrannt, ihm jedoch verraten, dass er zu Ehren seines Paten auf den Namen Adolf getauft worden sei.

Nachdem er nun die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten habe, habe er in deutschen Archiven recherchieren können. Im Ergebnis habe er die Geburtsurkunde wiedergefunden, deren Kopie er dem Portal bereitgestellt habe. Dieses Dokument beweise, dass er Hitlers Patenkind sei.