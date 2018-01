Frankreich in Gefängniskrise: Gewerkschaftler nennt Forderungen an Macron - VIDEO

Seit Tagen toben in Frankreich Proteste in staatlichen Gefängnissen. Mitarbeiter beklagen sich über miserable Arbeitsbedingungen und fordern von der Politik, endlich gehört zu werden. Cédric Boualier vom französischen Gewerkschaftsbund und Vertreter des Gefängnisses von Fresnes hat in einem Interview die Forderungen der Protestierenden bekräftigt.