„Wie ein Span im wilden Ozean“: Russe erlebt in München Schock-Landung bei Orkan

Das über Europa tobende Sturmtief „Friederike“ fordert von den Piloten Schwerstarbeit und von den Flugzeugpassagieren starke Nerven. Der russische Journalist Andrej Tschepakin berichtet auf Facebook von einer spektakulären Landung, die er in München miterlebte.

Seinen Beitrag verlinkte er mit einem Video, das viral durch das Netz ging. Es zeigt ein Flugzeug, das bei starken Windböen auf eine ungewöhnliche Weise landet: Fachleute nennen sie „Krabbentechnik“.

„Ungefähr so sind auch wir gestern in München gelandet – wie eine Krabbe“, schrieb Tschepakin am Freitag.

Die Aufnahmen sollen aus Düsseldorf stammen. Die britische „ Daily Mail “ vermutet jedoch, dass die atembeklemmende Landung trotz der Überschrift in Amsterdam erfolgte.

„Unsere Maschine ist im Himmel geschüttelt worden wie ein Span im wilden Ozean. In München sind wir immerhin gelandet. ‚The Rolling Stones‘ wären auf den Beifall im Fahrgastraum neidisch gewesen“, so der Journalist.

Der stärkste Sturm seit elf Jahren in Europa, “ Friederike ”, sorgte vor allem in Deutschland, den Niederlanden sowie Belgien für Zerstörung. Die Zahl der Toten stieg nach Informationen der Agentur dpa bereits auf zehn. Der Deutsche Wetterdienst hatte vor schweren Orkanböen mit bis zu 130 Stundenkilometern gewarnt.