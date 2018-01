Darum will CNN sein Büro in Moskau erweitern

Russland ist ein Dauerthema in den USA – wegen der angeblichen „Wahleinmischung“, wegen Putins Person, wegen der russischen Außenpolitik. Laut der amerikanischen Zeitung „Washington Examiner“ will nun der CNN auf diese Entwicklung reagieren und seine Präsenz in Moskau deutlich ausweiten.

Nach Angaben des Blattes will der US-Sender CNN seine Arbeit in Moskau ausweiten und mehr Personal in die russische Hauptstadt schicken, um das ständig wachsende Interesse des amerikanischen Publikums an Russland, der russischen Politik und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin stillen zu können.

Vor allem angesichts der laufenden „Russland-Ermittlungen“ in den USA über die angebliche Einmischung Moskaus in die US-Präsidentschaftswahlen wolle der Sender mehr Ressourcen dem Agieren Russlands in der Weltpolitik widmen, so der „Washington Examiner“.

Unter anderem wolle CNN mehrere zusätzliche Journalisten in sein Moskauer Büro schicken, darunter den bekannten Reporter vom Wall Street Journal Nathan Hodge.

„Es ist schwer, die internationale Bedeutung Russlands zu überschätzen, egal ob es um die bevorstehenden Wahlen in diesem Land geht, seine vermutete Rolle bei den jüngsten Wahlen in den USA oder um Fragen bezüglich der Ukraine, Europa, China, Iran und Syrien", zitiert das Blatt den ersten Vize-Präsidenten von CNN, Deborah Rayner.

Ein besonderes Interesse des amerikanischen Publikums wecke dabei die Person des russischen Präsidenten.

„Wladimir Putin ist eine einzigartig überzeugende Persönlichkeit, und seine Agenda im In- und Ausland fasziniert das weltweite Publikum", so der CNN-Vize-Chef weiter.

US-Präsident Donald Trump hatte wiederholt jegliche Hilfe aus Moskau bei seinem Sieg in den US-Präsidentschaftswahlen abgestritten.

Jegliche Anschuldigungen der Medien hatte er als „Fake News“ bezeichnet und den US-Leitmedien eine nicht objektive Berichterstattung über ihn vorgeworfen.