Tapferkeit auf vier Pfoten: Dieser Hund kämpft gegen ein Krokodil – VIDEO

Der Vorfall hat sich am 23. Dezember 2017 auf der Ziegeninsel in Australien ereignet. Der Autor des Videos war an diesem Tag bei seinem Bekannten und Besitzer der Ziegeninsel zu Gast, der einen Hund und ein Krokodil namens Casey besitzt. Dies berichtet das Portal „Top Global News”.

Als der Besitzer der Insel sich auf den Weg auf einen Spaziergang mit dem Hund macht, ruft er das Krokodil beim Namen. Casey läuft ihm entgegengelaufen und frisst ein Hühnchen.

Daraufhin hat der Hund anscheinend gedacht, dass sein Besitzer in Gefahr ist und beißt sich daher am Schwanz des Reptils fest. Völlig verängstigt kriecht das Krokodil zurück ins Wasser.