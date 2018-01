Trump unterstützt Abtreibungsgegner – Medien

Bei einer Demonstration von Abtreibungsgegnern in Washington habe sich Trump mit einer Rede aus dem Rosengarten des Weißen Hauses direkt an die Teilnehmer gewendet. Die Rede sei live auf der Kundgebung „March for Life“ („Marsch für das Leben“) übertragen worden. Damit sei Trump der erste Präsident, der die Teilnehmer der jährlichen Demonstration auf diese Weise angesprochen habe. Seine republikanischen Amtsvorgänger hätten zu den Demonstranten per Telefon gesprochen.

© REUTERS/ Carlos Barria Ein Jahr Trump: Politische Klasse in USA zerstritten wie nie zuvor

Früher habe sich Trump lange Zeit dafür eingesetzt, die Entscheidung über eine Abtreibung den Frauen selbst zu überlassen, während des Wahlkampfes habe er aber seine Haltung dazu geändert und sei für den Schutz des ungeborenen Lebens eingetreten.

Abtreibungen wurden in den Vereinigten Staaten durch ein Gerichtsurteil im Jahr 1973 legalisiert. Aus der Sicht des amerikanischen Präsidenten ist diese Entscheidung falsch und müsse geändert werden. Trump hat die Absicht angekündigt, während seiner Amtszeit „das allererste Recht aus der Unabhängigkeitserklärung der USA – das Recht auf Leben“ zu verteidigen.