Angriff auf Hotel in Kabul: Zahl der Todesopfer steigt auf 43

Die Zahl der Toten nach der Attacke auf das Luxushotel Intercontinental in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist auf 43 Menschen gestiegen. Das teilte der Fernsehsender Tolo TV am Sonntag unter Verweis auf eine Quelle aus den Sicherheitskräften des Landes mit.

Wie es heißt, konnte der etwa 18-stündige Angriff erst am Sonntagnachmittag niedergeschlagen werden. Alle Angreifer seien getötet worden. Insgesamt sollen 126 Zivilisten, darunter 42 Ausländer, gerettet worden sein.

Zurzeit bekämpfen Feuerwehrleute den in einem Teil des Gebäudes ausgebrochenen Brand.

Indes sollen sich die Taliban zu dem Anschlag, an dem fünf Mitglieder der radikalen Bewegung beteiligt gewesen seien, bekannt haben.

Bewaffnete Kämpfer waren am Samstagabend in das Hotel Intercontinental in Kabul eingedrungen. Die ganze Nacht über seien Schusswechsel und Explosionen zu hören gewesen.