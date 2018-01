So bereitet sich Moskauer Metro auf internationale WM-Gäste vor

© Sputnik/ Ivan Weber Moskauer Metro verwandelt sich nachts in Zeitmaschine

Damit sich die Touristen nicht nur in der Stadt, sondern auch in ihrem Untergrund zurechtfinden, soll die offizielle App der Moskauer Metro in sechs Sprachen übersetzt werden. Unter anderem soll das Programm helfen, Routen zu den Sportobjekten zu planen.

Die App wird auf Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Chinesisch verfügbar sein. Zudem werden Touristen die Möglichkeit haben, in ihrer Sprache Informationen über die WM zu erhalten wie etwa Angaben über bevorstehende und bereits stattgefundene Spiele, samt Zeitplan und Ergebnissen.

Die Fußball-Weltmeisterschaft findet vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 in elf russischen Städten statt: Moskau, Kaliningrad, St. Petersburg, Kasan, Wolgograd, Nischni Nowgorod, Samara, Saransk, Rostow am Don, Sotschi und Jekaterinburg.