Belgien: „Diakon des Todes“ soll Dutzende Senioren aus der Welt geschafft haben

Im belgischen Brügge hat ein Prozess gegen den katholischen 61-jährigen Diakon Ivo Poppe begonnen. Er wird beschuldigt, mindestens zehn ältere Menschen, darunter auch seine eigene Mutter, getötet zu haben. Das berichtete die Zeitung „Het Nieuwsblad“ am Mittwoch.

Wie es heißt, hat Poppe als Pfleger in einem Krankenhaus absichtlich Luft in die Venen seiner Opfer injiziert, was zu einer Verstopfung von Blutgefäßen und als Folge zum Tod geführt haben soll.

Der Angeklagte selbst, der in lokalen Medien den Ruf eines „Diakons des Todes“ erworben hat, soll sein Vorgehen als Euthanasie bezeichnet haben. Nach eigenen Angaben wollte er unheilbar kranke Senioren „von ihrem Leiden erlösen“.

Unter mutmaßlichen Opfern waren laut dem Blatt auch eigene Verwandte – zwei Großväter, der Schwiegervater und die Mutter — gewesen.

Der „Diakons des Todes“ wurde im Jahr 2014 festgenommen, nachdem er seinem Psychiater die „Sterbehilfe“ für Dutzende Menschen gestanden hatte. Indes ist eine genaue Zahl der von diesem Pfleger getöteten Menschen unbekannt. Die Ermittler bringen neben zehn konkreten Todesfällen weitere 50 verdächtige Fälle mit ihm in Verbindung.