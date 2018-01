Tripadvisor-Ranking: So viel müssen Sie für Zimmer im weltbesten Hotel blechen

Tripadvisor zeichnet jedes Jahr die besten Hotels der Welt mit dem Travellers' Choice Awards aus. Diesmal führt das Viroth’s Hotel in Siem Reap (Kambodscha) die Top-Liste an, wie die Touristikwebseite am Mittwoch bekannt gab.

Ein Zimmer in diesem Hotel kostet demnach rund 100 US-Dollar pro Nacht. Von den 910 Bewertungen des letzten Jahres waren laut der Webseite lediglich fünf Prozent der Gäste der Ansicht, dass das Hotel nicht fünf von fünf Punkten verdient habe.

Den zweiten Platz belegt das Hotel „Tulemar Bungalows & Villas“ in Costa Rica. Die Übernachtungspauschale beginnt hier bei 300 US-Dollar pro Nacht. Das Hotel sammelte 92 Prozent an positiven Bewertungen im letzten Jahr.

Auf Platz drei rangiert das im Jahr 1972 gebaute Hotel „Umaid Bhawan Palace“ in Jodhpur (Indien), wo man für etwa 850 US-Dollar übernachten kann. 93 Prozent der Bewertungen des Vorjahres waren positiv.

Ihm folgten das Hotel „Hanoi La Siesta Hotel & Spa“ in Vietnam (100 US-Dollar pro Nacht, 94 Prozent der Bewertungen waren positiv) und das Hotel „Gili Lankanfushi Maldives“ auf den Malediven (2.500 US-Dollar pro Nacht, 94 Prozent der Bewertungen waren positiv).

Zu den Top-10 gehören außerdem das Hotel „Belvedere, Riccione“ in Italien, das „The Nantucket Hotel & Resort” im US-Bundesstaat Massachusetts, das Hotel „La Reserve Paris – Hotel and Spa” in Frankreich, das Hotel „Nayara Springs“ in Costa Rica sowie das Hotel „Hanoi La Siesta Hotel Trendy“ in Vietnam.

Die Auszeichnung basiert auf den Bewertungen der Tripadvisor-Community innerhalb eines Jahres.