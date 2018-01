Neue Ausstellung zu altem Thema: „DER ROTE GOTT – Stalin und die Deutschen“

Die Stasi-Gedenkstätte in Berlin Hohenschönhausen will in einer Sonderausstellung nach eigener Aussage „beide Seiten des Stalinismus“ zeigen. Schwerpunkt ist die besondere Ausprägung des Stalin-Kultes, wie er in der DDR praktiziert wurde. Dazu wurden seltene Exponate zusammengetragen und naheliegende Bezüge zum Ausstellungsort hergestellt.