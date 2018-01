Russisches Fischereischiff im Japanischen Meer vermisst

An der Küste der Region Primorje ist ein russisches Fischereischiff verschwunden. Dies teilte das lokale Zivilschutzministerium mit.

200 Kilometer südlich vom Kap von Gamow entfernt wurde demnach die Notfunkboje des Schiffes „Wostok“ („Osten“) ausgelöst. „Nach vorläufigen Angaben befanden sich an Bord des Wasserfahrzeuges 21 Menschen. Alle Versuche, das Schiff zu kontaktieren, brachten keine Ergebnisse“, so in einer Mitteilung der Behörde.

​Zum Ort sollen bereits ein Küstenschutzschiff sowie Hubschrauber des russischen Zivilschutz- und Verteidigungsministeriums gestartet sein. Den Angaben zufolge bereitet sich derzeit auch ein Bergungsschlepper auf seinen Einsatz vor.

​Das Schiff befindet sich laut lokalen Behörden in den Neutralgewässern.

Laut den jüngsten Angaben der Rettungsdienste wurden vor Ort zwei Rettungswesten, eine Pfahlbucht, eine Boje und Müll gefunden.