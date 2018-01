So belustigend kann Pornodrehen sein – Erotikportal veröffentlicht witzige Filmfehler

Eines der größten Portale mit kommerziellen Pornografie-Angeboten im Internet, Brazzers, hat auf YouTube einen Zusammenschnitt mit lustigen Filmfehlern veröffentlicht. Dies meldete das Portal Life.ru am Donnerstag.

Im neuen Video sind keine heißen Szenen zu sehen. Die zusammengeschnittenen Episoden beinhalten ausschließlich witzige Filmfehler und zeigen, wie oft Dreharbeiten der Filme für Erwachsene Menschen zum Lachen bringen können.

Bei manchen Aufnahmen hören Schauspielerinnen unerwartet auf, ihre Rolle zu spielen. Der Grund dafür sind weder vergessene Worte noch Versprecher. Sie ersticken beinahe vor Lachen wegen lustiger Dialoge oder witziger Sujets. Bei einer Szene war ein Regisseur so tief in die Arbeit versunken, dass er eine Darstellerin vergaß. Sie stand außerhalb des Filmdrehortes und musste den Regisseur an ihre Rolle erinnern.

Brazzers veröffentlichte den Zusammenschnitt auf seinem YouTube-Kanal Trendzz.