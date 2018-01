Olympia-Teilnahme: So stehen Russen zur Entscheidung der Sportler – Umfrage

Die jüngste Umfrage des russischen Meinungsforschungsinstituts Levada-Zentrum gibt Aufschluss über die Haltung der Russen zur Entscheidung der russischen Sportler, an den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang teilzunehmen. Die Ergebnisse der Umfrage wurden von der Zeitung „Iswestija“ veröffentlicht.

Laut der Umfrage sprachen sich 71 Prozent der Russen für die Teilnahme der russischen Sportler an den Spielen aus und nur 20 Prozent der russischen Bürger glauben, Russland solle die Spiele besser boykottieren.

„Die Tatsache, dass die Russen die Sportler unterstützen, verweist auf den ursprünglichen Sinn der Olympischen Spiele: Sie sollen ein Ereignis ohne Grenzen sein, das alle Länder und alle Sportler vereint. Ein Ereignis, das außenpolitische und militärische Konflikte, von denen die Bevölkerung genug hat, vergessen lässt“, sagte die Soziologin des Levada-Zentrums, Karina Pipija, gegenüber „Iswestija“.

Zuvor hatte das Internationale Olympische Komitee Dopingmissbrauch in Russland als erwiesen eingestuft und die russische Nationalmannschaft von den Winterspielen 2018 in Südkorea ausgeschlossen. Saubere russische Sportler dürfen zwar in Pyeongchang starten, doch nur unter neutraler Flagge.

Am 7. Dezember hatte der Präsident Russlands Wladimir Putin die Sportler unterstützt und sie aufgerufen, die Winterspiele nicht zu boykottieren.

Die diesjährigen Olympischen Winterspiele finden vom 9. bis zum 25. Februar im südkoreanischen Pyeongchang statt.