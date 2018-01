Dieser Trick ist auf einem Video zu sehen, aufgenommen in einem Hüttenwerk in Armenien. Dass der Arbeiter keine Verbrennungen erleidet, liegt am sogenannten Leidendorf-Effekt: Wenn die Hand mit dem heißen Eisen in Berührung kommt, bildet sich auf der Handinnenfläche schlagartig ein Dampfpolster – das reicht für einen Bruchteil der Sekunde, um die Haut zu schützen. Dieser Kniff ist bei den Stahlkochern seit dem 19. Jahrhundert bekannt und beliebt.