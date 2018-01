In Köln findet am Samstag eine Kurden-Demonstration gegen den türkischen Militäreinsatz im nordsyrischen Afrin statt. Verfolgen Sie die Situation in Köln mit Sputnik.

Am 20. Januar hatte der türkische Generalstab die Militäroperation „Olivenzweig“ gegen kurdische Einheiten in der syrischen Stadt Afrin angekündigt. Der türkische Ministerpräsident Binali Yıldırım hatte am vergangenen Sonntag zudem eine Bodenoffensive in Afrin angekündigt. Die türkischen Truppen werden dabei von der oppositionellen „Freien syrischen Armee“ unterstützt.