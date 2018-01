Sexuelle Belästigung bei Bundeswehr nimmt zu - Medien

Insgesamt seien 234 Fälle von sexuellen Übergriffen gemeldet worden, was ein Anstieg von knapp 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (128 Erstmeldungen) sei.

Wie die Zeitung ferner berichtet, sind darunter auch 14 Fälle vollendeter oder versuchter Vergewaltigung gewesen, fast dreimal so viele wie 2016.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärte dem Bericht zufolge den Anstieg der Zahlen damit, dass sich die Sensibilität in der Truppe erhöht habe. Darüber hinaus würden Verdachtsfälle vermehrt und früher gemeldet sowie Altfälle neu aufgerollt.

Im November hatte die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen der „Bild am Sonntag“ gesagt, dass sexuelle Übergriffe, die in der Gesellschaft geächtet sind, ebenso in der Bundeswehr geahndet werden.