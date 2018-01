Anschlag in Kabul: Dutzende Tote und Verletzte – VIDEO

Dutzende Menschen sind bei einer Explosion in der afghanischen Hauptstadt Kabul am Samstag gestorben, mehr als hundert weitere haben Verletzungen erlitten. Dies berichtete der TV-Sender Tolo News unter Berufung auf Rettungsdienste.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag im diplomatischen Viertel der Hauptstadt, Vazir-Akbar-Khan, wo sich die Botschaften und Regierungsgebäude ausländischer Staaten befinden. Viele Gebäude sollen beschädigt und Fensterscheiben zerschlagen worden sein.

Nach Angaben des TV-Senders Tolo News sind bei dem Anschlag mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen und 140 Menschen verletzt worden.#KabulAttack — Ministry of Public Health says death risen to 40 and 140 wounded in deadly ambulance bombing #Afghanistan pic.twitter.com/ZIgEw5AWK6

​„Die Explosion ereignete sich an der Kreuzung von Sadorat in der Nähe des ehemaligen Gebäudes des Innenministeriums“, teilte ein Sprecher der russischen Botschaft in Kabul mit.

Laut dem TV-Sender 1TV hat ein Selbstmordattentäter einen mit Sprengstoff beladenen Wagen in die Luft gesprengt. Die Verantwortung dafür hätten die Taliban übernommen.

Zuvor wurde berichtet, dass mindestens 75 Menschen bei dem Anschlag verletzt wurden.#Kabul — The Public Health Ministry confirms 75 people were wounded in today's massive explosion in Kabul City.

​Dieser Text wird ständig aktualisiert…