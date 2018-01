Erstmals seit 150 Jahren: Supermond, Blue Moon und Blutmondfinsternis in einer Nacht

Das Phänomen eines Supermondes tritt ein, wenn der Voll- oder der Neumond der Erde besonders nahe ist. Der am 31. Januar zu beobachtende Supermond ist der dritte in der Reihe von drei Supermonden. Die vorangehenden waren am 3. Dezember 2017 und am 1. Januar 2018 zu sehen. Da es diesen Januar zwei Vollmonde gibt, gilt der dritte Supermond zugleich als „Blauer Mond“.

Laut der US-Raumfahrtbehörde Nasa wird es am 31. Januar zudem eine absolute Mondfinsternis geben. Dabei schiebt sich die Erde zwischen Mond und Sonne und der Schatten der Erde wandert über den Mond, den sie später komplett verdeckt. Da der Mond bei diesem Ereignis kurz dunkelrot aussieht, wird er als Blutmond bezeichnet.

Alle drei Himmelsereignisse lassen sich nur in Ostasien, Neuseeland, Australien und im Westen Nordamerikas perfekt beobachten, während sie im Osten Nordamerikas und in Europa nur teilweise zu sehen sind.

Angemerkt sei, dass, im Gegensatz zur Sonnenfinsternis, der Supermond und die Mondfinsternis ohne Bedenken mit dem bloßen Auge verfolgt werden können.