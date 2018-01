„Miss Bikini International“ 2018 kommt aus Russland

Außerdem schaffte es die 19-jährige Russin beim internationalen Wettbewerb „Miss Tourism International“ in Malaysia in die Top-15 der schönsten Frauen der Welt.

Dies war der erste internationale Wettbewerb für Khokhlowa, aber auch in Russland hat sie mehrere Schönheitstitel geholt: Young Beauty of Russia, Miss Diamond Star und Miss Pearl of Russia. Ihrem Profil auf der Webseite des Veranstaltung zufolge ist die 19-jährige Daria Studentin, sie mag Singen und Tanzen und träumt von einem guten Job und einer liebevollen Familie.

​Ende November 2017 fand das Finale eines der wichtigsten Schönheitswettbewerbe der Welt – „Miss Universe“ – statt. Dabei wurde die 22-jährige Südafrikanerin Demi-Leigh Nel-Peters zur Gewinnerin erklärt. Nach dem Sieg gab sie bekannt, dass sie für die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen weltweit werben und Selbstverteidigungskurse für Frauen veranstalten wolle.