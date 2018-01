S-400 nun auch im Wolgagebiet im diensthabenden System

Die Raketenabwehrsysteme S-400 seien am Samstag in der Nähe der Stadt Saratow stationiert worden. In den für die neuen Flugabwehrkomplexe vorbereiteten Standorten seien im Voraus die notwendigen Ingenieurarbeiten ausgeführt worden, teilte der Pressesprecher des Zentralen Militärbezirks, Oberst Jaroslaw Roschupkin, mit.

Roschupkin zufolge hatten die Artilleristen der S-400 im Dezember des vorigen Jahres die Weiterbildung sowie Gefechts-Übungsschießen auf einem Testgelände in Gebiet Astrachan erfolgreich abgeschlossen.

Das Langstrecken-Flugabwehrraketensystem S-400 Triumph (Nato-Code SA-21 Growler) ist für die Bekämpfung von Stör-, AWACS-, und Aufklärungs-Flugzeugen, von Flugzeugen strategischer Fernfliegerkräfte, von operativ-taktischen ballistischen Raketen, von ballistischen Raketen mittlerer Reichweite, von Hyperschall-Zielen und anderen modernen offensiven Flugmitteln bestimmt. Der Triumf-Komplex hat eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern für Flugziele und bis zu 60 Kilometern für ballistische Ziele im Höhenbereich zwischen einigen Metern und einigen Dutzenden Kilometern.