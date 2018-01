Braver Australier fängt Giftschlange mit bloßen Händen – VIDEO

Das Reptil versteckte sich in einem Toilettenspülbehälter in einem Haus und versetzte die Hausbesitzer einige Tage in Nervosität: Sie drückte auf den Hebel des Wasserventils und ließ damit das Wasser ohne ersichtlichen Grund ablaufen. Schließlich entdeckten die Besitzer des Hauses den ungebetenen "Gast" und riefen einen Schlangenfänger zu Hilfe.





Diese holte das Reptil vorsichtig aus seinem Versteck. Die Schlange versuchte, ihn zu beißen, aber der Mann schaffte es, seine Hand sofort zurückzuziehen. Am Ende zieht er das Reptil mit bloßen Händen aus dem Spülbehälter. Ein Biss der Schlange führt bei Menschen zu leichten Lähmungen, ist jedoch nicht tödlich.