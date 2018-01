Herausforderung für die USA? – Experte zu russischen Kampf-Robotern

Russland beginnt laut dem US-Experten Samuel Bendett die Vereinigten Staaten in dem Bereich unbemannter Kampfsysteme zu überholen, berichtet das Magazin „Defence One“.

Russland stelle eigene Aufklärungsdrohnen („Eleron") oder Lizenzdrohnen („Zastava“ und „Forpost“) her. Sie würden im Vergleich zu den amerikanischen kleiner, einfacher und preisgünstiger sein.

© Sputnik/ Sergej Pirogow USA erschrocken über Russlands Kampf-Roboter

Wie das Magazin ferner schreibt, holt Russland die USA auch in der Nutzung von Kampfdrohnen auf — im Sommer sei der Kampfdrohne „Orion“ mit einer langen Flugdauer präsentiert worden, bis zum Jahr 2020 solle die russische Armee Drohnen von „MiG“ und „Sukhoi“ (russische Flugzeughersteller – Anm.d. Red.) bekommen. Darüber hinaus führe das russische Verteidigungsministerium Verhandlungen über den Aufbau von „Drohnenschwärmen mit künstlichem Intellekt".

Was die Bodenkampfsysteme betrifft, so erinnert der Experte an Syrien, wo seit mehreren Jahren erfolgreich die russischen Mehrzweck-Kampfroboter „Uran-6“ verwendet werden.

Die USA seien aber „vorsichtig“ und würden nur beabsichtigen, Kampfroboter für die Erdkampfunterstützung zu entwickeln. Der Experte behauptet, dass die amerikanische Militärführung daran zweifle, dass der Einsatz von tötungsfähigen Maschinen ethisch sei.

Dem Magazin zufolge bleiben indes die russischen Technologien in solchen wichtigen Bereichen wie Kommunikationsmittel und Mikroelektronik immer noch hinter den westlichen Technologien zurück. Russland hole aber rasch auf, und es sei höchste Zeit, dass die US-Militärführung darüber nachdenke, schlussfolgert der Experte.