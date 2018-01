Elefanten-Abenteuer: Diese VIDEOs machen Ihren Tag besser

Diese Videos sind in verschiedenen Ländern aufgenommen worden, haben aber etwas gemeinsam. Es geht dabei um Elefanten, die gleichzeitig als gefährlich, lustig und kriminell gezeigt werden.

In Botswana habe beispielweise ein Elefant einen Geländewagen mit Touristen attackiert. Das Video wurde laut der Zeitung „Daily Star“ am 20. Januar aufgenommen. Auf dem Video ist zu sehen, wie eine Elefantenkuh mit ihren Kindern die Straße überquert. Sie soll den Wagen höchstwahrscheinlich als Gefahr für seine Familie identifiziert haben. Im Endeffekt begann das Tier, das Auto zu verfolgen und es zu rammen. Der Aufprall war so stark, dass ein Stoßzahn des Tieres entzweiging.

Ein weiteres Video zeigt, wie ein Elefant in der Nacht die Grenze zwischen China und Laos überquert. Zwei Stunden lang soll er sich in Laos befunden haben und schließlich in seine Heimat zurückgekehrt sein.