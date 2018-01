Kiloschwerer Smaragd im Ural entdeckt

Der halbdurchsichtige hellgrüne Edelstein, der aus der Abbaufläche des Malyschew Bergwerkes in Swerdlowsk herausstand, soll von einem Vorarbeiter und dem stellvertretenden Chefgeologen des Bergwerkes per Zufall entdeckt worden sein. Demnach ist der Kristall 14 Zentimeter lang und hat einen Durchmesser von sieben Zentimetern. Experten zufolge werden solche Edelsteine durchschnittlich einmal in zehn Jahren entdeckt.

Der russische staatliche Fonds für Edelmetalle und Edelsteine hat das Mineral in die zweite Klasse der zweiten Färbung eingeordnet. Für das aktuelle Fundstück wurde bisher kein Name vergeben.

Das Malyschew Smaragd- und Berylliumbergwerk gilt als eines der größten in Europa und ist das einzige dieser Art in Russland.