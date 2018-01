Tonnenschwerer „Grenzverletzer“ erregt Aufsehen in China – VIDEO

Überwachungskameras haben in der Nacht auf Sonntag einen wilden asiatischen Elefanten gefilmt, der zweimal „illegal“ die Grenze zwischen China und Laos passiert hat. Das Video verbreitete das Chinesische Zentral-Fernsehen CCTV am Montag.

In der Aufnahme ist zu sehen, wie der Elefant von der Region Yúnnán im Südwesten Chinas während eines zwei Stunden langen Spaziergangs in die benachbarte laotische Region Luang Namtha reibungslos „eindringt“ und einige Zeit später zurückkehrt.

„Jetzt ist der Winter da. In den Wäldern gibt es nicht ausreichend Futter. Wir sehen oft, wie wilde Elefanten nach Futter suchen und in die nahe liegenden Dörfer gehen“, so der chinesische Grenzschutzdienst.

Wie es weiter heißt, hat der Elefant nur zwei Stunden später die Grenzabsperrungen überwunden und den Rückweg in den Wald finden können.

China zählt zurzeit etwa 300 unter Schutz stehende wilde asiatische Elefanten, wobei deren Großteil in Wäldern der Region Chinas Yúnnán lebt. Diese Tiere gelten als Symbol für Reichtum und Glück.