Ägypten: Größter Mann und kleinste Frau treffen sich vor Pyramiden

Der 35 Jahre alte Türke Sultan Kösen, der mit 2,51 Metern der größte Mann der Welt ist, und die 24 Jahre alte Inderin Jyoti Amge mit einer Körpergröße von knapp 62 Zentimetern trafen sich demnach auf Einladung des ägyptischen Tourismusrates vor den Pyramiden.

Die Größe von Kösen sei mit einem Tumor in seiner Hirnanhangdrüse verbunden. Die Frau sei an Achondroplasie erkrankt, einer Mutation, die das Wachstum des Skeletts beeinträchtigt. Sie wirkt in Filmen mit und nimmt an Reality-Shows teil. Mit der Serie „American Horror Story“ wurde die kleinste Frau weltberühmt.

Dünyanın en uzun adamıyla en kısa kadını Mısır'da turizm için buluştu.

Mardinli Sultan Kösen 2 metre 46,5 cm.

