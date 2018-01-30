Ägypten: Größter Mann und kleinste Frau treffen sich vor Pyramiden

Die Größe von Kösen sei mit einem Tumor in seiner Hirnanhangdrüse verbunden. Die Frau sei an Achondroplasie erkrankt, einer Mutation, die das Wachstum des Skeletts beeinträchtigt. Sie wirkt in Filmen mit und nimmt an Reality-Shows teil. Mit der Serie „American Horror Story“ wurde die kleinste Frau weltberühmt.
Dünyanın en uzun adamıyla en kısa kadını Mısır'da turizm için buluştu.— MAGMA (@MagmaDergisi) January 30, 2018
Mardinli Sultan Kösen 2 metre 46,5 cm.
Hintli Jyoti Amge 62,8 cm.https://t.co/LkxupcaZhq pic.twitter.com/wj4hkOA1S0
Dünyanın en uzun insanı olan Türk Sultan Kösen ile en kısa kadını Hint Jyoti Amge, Mısır'da bir fotoğraf çekimi için bir araya geldi. pic.twitter.com/L7bDN0Pt67— Ahmed Yusuf (@AhmedYusufm) January 28, 2018
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