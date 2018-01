Aldi soll über 2000 Billig-Wohnungen in Berlin bauen

Der Discounter Aldi Nord will in den nächsten Jahren über 2000 billige Wohnungen in Berlin bauen. 30 Prozent davon sollen als Sozialwohnungen zu einem Preis von 6,5 Euro pro Quadratmeter angeboten werden. Sie sollen laut dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) direkt über den Läden entstehen. Zudem soll die Fläche der Läden selbst vergrößert werden.