Das Rätseln hat ein Ende: Michelle Obama verrät, was Melania Trump ihr geschenkt hat

Michelle Obama, Ehefrau des 44. US-Präsidenten Barack Obama, hat in ihrem ersten TV-Interview nach dem Auszug aus dem Weißen Haus verraten, was Melania Trump ihr am Tag der Inauguration deren Ehemannes Donald geschenkt hat. Einen Auszug aus dem Interview veröffentlichte am Mittwoch das „People“-Magazin.