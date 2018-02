Kanadas Senat bewilligt geschlechtsneutrale Nationalhymne

„Der Gesetzentwurf C-210 wurde in der dritten Lesung bewilligt“, heißt es in der Twitter-Mitteilung des Senats.

​Es handelt sich um die zweite Zeile des englischen Textes. Statt „True patriot love in all thy sons command“ („Erwecke wahre Vaterlandsliebe in all deinen Söhnen“) wird nun „in all of us command“ („in allen von uns“) gesungen.

Am 27. Mai 2016 hatte der Parlamentsabgeordnete von der Liberalen Partei, Mauril Bélanger, einen Gesetzentwurf vorgelegt, laut dem die Nationalhymne geändert werden soll.

Die Hymne heißt „O Canada“. Der Text wurde 1880 ursprünglich nur auf Französisch verfasst. Die erste Version des englischen Textes entstand im Jahr 1908 und ist keine direkte Übersetzung aus dem Französischen. Am 1. Juli 1980 wurde die Hymne „O Canada“ offiziell anerkannt.