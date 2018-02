„Hoffentlich kann ich hier bleiben“: So lebt eine Ein-Mann-Stadt - FOTOS

Kleinste Stadt

Monowi im US-Bundesstaat Nebraska hält demnach schon seit sechs Jahren den Titel der am dünnsten besiedelten Stadt. Hier lebt nur eine Person – Elsie Eiler, und sie hat keineswegs vor, wegzuziehen. Bis zum Jahr 2012 hatte Medienberichten zufolge auch Buford im Bundesstaat Wyoming als die kleinste Stadt gegolten, wurde dann aber bei einer Auktion versteigert.

Die Städte Lost Springs (Wyoming) und New Amsterdam (Wisconsin) sollen laut der Volkszählung von 2010 anfangs ebenfalls Städte mit nur einem Einwohner gewesen sein. Beide verwiesen jedoch auf Fehler bei der Volkszählung. In Lost Springs sind gegenwärtig vier Bürger amtlich gemeldet, in New Amsterdam – 26.

Aus Monowi, das 1930 insgesamt 150 Einwohner zählte, sind die ersten Einwohner bereits in den 1960ern weggezogen. Zwischen 1967 und 1970 schlossen dort die Poststelle und drei Lebensmittelgeschäfte. 1974 verwaiste auch die Schule.

Die Kinder von Elsie Eiler sind seit langem ausgeflogen, um woanders Arbeit zu suchen. Bis 2004 hatte die Stadt noch zwei Einwohner: Elsie und ihren Ehemann. Als jener starb, scherzte die Frau traurig, dass in Bezug auf die Bevölkerungsabnahme ein Rekord erzielt worden sei – um 50 Prozent an einem einzigen Tag.

Clerk, Schatzmeister, Bibliothekarin und Barkeeper

Elsie Eiler ist jetzt 84, sie lebt in einem Wohnwagen nur wenige Meter von der Taverne entfernt, die sie seit 1971 betreibt, als sie dieses Business mit ihrem Mann begonnen hatte. Ganz in der Nähe befindet sich auch die nach ihrem Mann Rudy Eiler benannte öffentliche Bibliothek, der die Witwe 5.000 von ihrem Mann gesammelte Bücher und Zeitschriften geschenkt hat.

Um ganz Monowi zu erblicken, braucht man lediglich auf einen Heuschober zu klettern. Die Stadt hat eine Straße und mehrere Gebäude, die zumeist nicht genutzt werden. Es gibt auch eine verfallene Kirche, doch in ihr findet man nur alte Traktorenreifen und einen halbzerstörten Aufzug.

Die Straße wird jeden Abend von drei Laternen beleuchtet. Auf dem Aushängeschild der Schenke heißt es: „Willkommen in der weltberühmten Taverne Monowi. Das kühlste Bier in der Stadt!“

Bürgermeisterin und Wählerin

Um legal mit Alkohol und Zigaretten handeln zu können, brauchte Elsie Eiler eine Lizenz, die aber nur die Lokalbehörden erteilen dürfen. Deshalb hat die Frau alle erforderlichen Papiere erstellt, damit Monowi als Munizipalität anerkannt wird, in der sie die einzige Wählerin wurde.

Gemäß dem Gesetz hängt sie alljährlich in der Taverne eine Wahlbenachrichtigung aus und stimmt dann für sich selbst, sodass die Wahlbeteiligung stets 100 Prozent beträgt.

Der Status des Stadtoberhaupts erlegt Elsie gewisse Pflichten auf. Alljährlich erstellt sie eine „Roadmap“ zur Gewährleistung der staatlichen Finanzierung und entrichtet etwa 500 Dollar Steuern. Diese Mittel reichen ihr, um die Straßenbeleuchtung und die Wasserversorgung zu bezahlen.

„Wenn ich Lizenzen für Alkohol und Tabak beantrage, muss ich die Anträge ans Sekretariat der Munizipalität schicken, also an mich selbst. Dann erhalte ich sie als Sekretär, unterzeichne sie als Clerk und gebe sie mir als der Inhaberin der Taverne“, sagt Elsie Eiler.

Als Bürgermeisterin führt sie auch das Grundbuch der vakanten Grundstücke, um die Möglichkeit zu haben, sie unter jenen zu verteilen, die sich hier möglicherweise niederlassen wollen.

Taverne

Jeden Morgen um 9 Uhr, außer montags, öffnet sie ihre Schenke. Die meisten ihrer Stammgäste kommen aus der näheren Umgebung und kennen Elsie sehr gut.

Hier halten auch Fahrer an, die in der Gegend unterwegs sind. Manche fahren extra 300 und mehr Kilometer, um sie zu treffen.

„Das ist wie eine große Familie. Es gibt Besucher der vierten und fünften Generation. Es ist rührend, wenn Menschen, die man schon als Baby gekannt hat, nun ihre Kinder mitbringen, um sie mir vorzustellen“, erzählt Elsie Eiler.

Wie viele andere Bars in Amerika ist die Taverne Monowi eine Art Treffpunkt. In der Zeit, wo Elsie die Hamburgers und Hotdogs zubereitet, spielen ihre Gäste Karten, lösen Kreuzworträtsel, erzählen einander die letzten Neuigkeiten. Und auf einer Tafel schreiben sie mit Kreide die Einladung zu ihren Familienfeiern.

In der Schenke hängt auch der Schlüssel von der Bibliothek. Ein jeder kann hier Goethe lesen, in alten Zeitschriften blättern. Die Neffen und Enkel von Elsie haben den Schuppen, in dem sich die Bibliothek befindet, ans Stromnetz angeschlossen, bis unter die Decke reichende Regale eingebaut und ein Schild angebracht, sodass es jetzt eine durchaus respektable Einrichtung ist.

Gegen halb zehn gehen abends die letzten Gäste und Elsie geht nach Hause, um sich auszuruhen und noch in ein Buch von Rudy zu schauen. Gegen elf Uhr geht sie eigenen Worten zufolge zu Bett.

Plötzlicher Ruhm

Im Jahr 2004, als Elsie allein geblieben war, ist Monowi eine touristische Sehenswürdigkeit geworden. Über die Inhaberin der Taverne berichteten TV-Sender und eine Talkshow. In die am dünnsten besiedelte Stadt kommen jetzt unzählige Gäste – nicht nur aus den USA, sondern auch aus anderen Ländern.

In Eilers Taverne gibt es bereits vier Gästebücher mit Eintragungen von Besuchern aus aller Welt.

„Ehrlich gesagt habe ich nicht speziell daran gedacht, doch es freut mich, dass ich Aufmerksamkeit für diesen Teil der Welt wecken konnte“, gibt Elsie zu.

Frau Eiler hat zwei Kinder, fünf Enkel und zwei Urenkel. Manche wohnen nur 150 Kilometer von ihr entfernt, manche aber auch recht weit weg – in den Niederlanden. Aber Elsie will nicht aus Monowi wegziehen. Sie sagt, sie habe sich zu sehr an diesen vertrauten Ort gewöhnt.

„Das Zuhause ist dort, wo das Herz ist. Ich weiß, dass ich immer zu meinen Kindern fahren und dort wohnen kann, aber solange ich kann, bin ich hier. Das ist der Ort, wo ich sein will. Ich hoffe, dass ich hier bleiben kann. Mit dem Alter wird es schwer, seine Gewohnheiten zu ändern“, bekennt Elsie Eiler.