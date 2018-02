Anschlag auf Donezk-Verteidigungsminister – nach Beispiel von Mord an Volkswehr-Chef?

Eine Gruppe von Saboteuren hat am Donnerstagabend den Verteidigungsminister der selbsterklärten Volksrepublik Donezk (VRD), Wladimir Kononow, überfallen. Das berichtete der Telegram-Kanal WarGonzo.

Wie es heißt, haben die Täter das Gebäude des Verteidigungsministeriums aus einer Entfernung von 50 bis 70 Metern mit Granatengewehren beschossen. Das Ziel sei das Fenster des Arbeitszimmers des Ministers gewesen. Kononow soll überlebt haben.

Фото с места обстрела Минобороны ДНР. Тубус от граника диверсанты бросили тут же. pic.twitter.com/15kgDFUvzZ — Александр Коц (@sashakots) 1 февраля 2018 г.

Am 8. Februar 2017 wurde der 36-jährige Kommandeur des Volkswehr-Bataillons „Somali“, Michail Tolstych (bekannt unter seinem Kampfnamen „Giwi“), in seinem Büro in der Stadt Makejewka durch eine thermobarische Rakete getötet, die aus einem tragbaren Raketenwerfer vom Typ Schmel abgefeuert worden war.

Das Volkswehr-Bataillon „Somali“ kämpft seit 2014 im Donbass gegen die ukrainischen Regierungstruppen und Kiew-treuen Nationalistenverbände.