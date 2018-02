Deutsche und slowakische Polizei unterbindet Schmuggel von Stoffen für Atomwaffen

Sicherheitskräfte Deutschlands und der Slowakei haben einen Einsatz zur Festnahme von Schmugglern durchgeführt, die illegal radioaktive Stoffe transportiert haben sollen, berichtet das Portal Slovensko am Donnerstag. Diese Stoffe hätten angeblich bei der Entwicklung von Atomwaffen eingesetzt werden können.

Die Polizeibeamten hätten zehn Kilogramm von einem „sehr reinen radioaktiven Stoff von hoher Qualität“ beschlagnahmt.

Der Einsatz soll an drei Orten durchgeführt worden sein. Die eine Operation fand demnach in der Stadt Poprad (Deutschendorf) statt, zwei weitere in der Stadt Kežmarok. Dabei sei unter anderem die Wohnung eines im Land lebenden Italieners durchsucht worden, der der Bildung einer internationalen Gruppierung von Schmugglern und deren Leitung verdächtigt wird.

Die entdeckten Stoffe sollen nach Deutschland gebracht worden sein.