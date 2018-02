Wann kommt der Frühling? Murmeltier Phil weiß es - VIDEO

Am Donnerstag um 7.25 Uhr wachte Phil auf kam aus seinem Bau und sah seinen Schatten, was weitere sechs Wochen Winter bedeutet. Dies ist bereits die 132 Vorhersage des Murmeltiers. Der Groundhog Club in Punxsutawney praktiziert diese Wetterprognose am „Murmeltiertag“ seit 1887.

Die Lebenserwartung von Murmeltieren liegt normalerweise bei sechs bis acht Jahren, aber, wie die Organisatoren der Zeremonie versichern, hat ein „magisches“ Getränk dem Murmeltier ein langes Leben beschert. Nun wird dem Murmeltier jeden Sommer dieses Getränk gegeben, um seine Lebenserwartung um sieben Jahre zu verlängern.

Groundhog Day wird traditionell in den USA und Kanada am 2. Februar gefeiert. Nach altem Brauch muss man an diesem Tag genau beobachten, wie das Murmeltier aus seinem Bau kommt, um herauszufinden, wann der Frühling kommt. Wenn an dem Tag klares, sonniges Wetter herrscht und das Murmeltier seinen Schatten sehen kann, bedeutet das, dass der Winter weitere sechs Wochen anhalten wird. Und wenn das Murmeltier bei trübem Wetter seinen Schatten nicht sehen kann, gilt dies als Indikator, dass der Frühling diesmal früher kommt

Laut Sony Pictures feiert der gleichnamige Kultfilm „Und täglich grüßt das Murmeltier“ (Originaltitel: Groundhog Day) dieses Jahr sein 25. Jubiläum.