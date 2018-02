Nichtnuklearer Vorlauf: Moskau bekommt bald Hyperschall-Waffen – Politiker

„Wir haben einen großen Vorlauf bei den modernen nichtnuklearen Waffen, unter anderem bei der präzisionsgelenkten Munition", sagte er. „Zudem verweise ich darauf, dass die Truppen bald Einheiten der modernsten Hyperschall-Waffen bekommen werden. Auf diese Weise wird die strategische Abschreckung sogar durch den nichtnuklearen Teil unseres Arsenals gewährleistet werden".

© Sputnik/ Ildus Gilyazutdinov Hyperschallwaffen im Vordergrund: USA wollen ihren Konkurrenten nicht nachgeben

Dabei halte Russland die Vorschriften des New-START-Vertrages ein, erneuere sein Nukleararsenal „gemäß den Realien des heutigen Tages" und stocke es lediglich im Rahmen der Quote auf, die in dem Vertrag zur Verringerung der strategischen Waffen vorgesehen ist, so Bondarew.

Die Waffen seien nicht qualitativ, sondern quantitativ beschränkt worden, betonte er. Und nach ihren technischen Daten seien die russischen Atomsprengköpfe den ausländischen überlegen.

Zuvor hatte der Generaldirektor des Unternehmens „Taktischeskoje raketnoje wooruschenie" (Taktische Raketenwaffen), Boris Obnossow, gesagt, die ersten luftgestützten Hyperschall-Raketen könnten in Russland noch vor 2020 hergestellt werden. Massenhaft sollen diese in den 2030er bis 2040er Jahren in den russischen Streitkräften in den Dienst gestellt werden.