Wladiwostok: Schiff aus Nordkorea sendet Notsignal

„Das Schiff befindet sich seit drei Tagen im Gewässer, ohne angelegt zu haben. Seit 1,5 Tagen ist es lahmgelegt. Heute um 09.35 (Ortszeit) hat der Kapitän SOS gefunkt. An Bord befinden sich 30 Crewmitglieder“, so der Direktor des Unternehmens „InwestStrojTrest“ und Vertreter der nordkoreanischen Firma „Man Gyong Bong“ in Russland, Wladimir Baranow.

Ihm zufolge soll der Kapitän einen Tag zuvor einen Hilferuf gesendet haben, es habe aber keine Reaktion gegeben.

Die Grenzbeamten können demnach das Schiff wegen Eis nicht erreichen. Das Schiff soll sich nun in der Bucht Tichaja der Stadt Wladiwostok befinden. Es transportiert Mehl, Sojaöl, Reis und Weizen nach Nordkorea.