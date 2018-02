Kampf gegen IS: BND beteiligt sich an US-geführter Operation – Medien

Bislang ist offiziell bekannt gewesen, dass sich Deutschland mit Aufklärungsflügen am Kampf gegen den IS im Rahmen der US-geführten Koalition in Syrien und im Irak beteiligt. Laut verschiedenen Medienberichten, die sich auf das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ beziehen, beteiligt sich der BND anscheinend aber auch aktiv an US-Operationen.