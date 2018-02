Schneechaos in Moskau: Mehr als 100 Flüge verschoben

Starker Schneefall hat am Samstag in den Moskauer Flughäfen für Chaos gesorgt. 102 Flüge sind verschoben und 11 gestrichen worden.

Nach Angaben des Services „Yandex.Raspisanija“, der Abfahrtszeiten von Zügen, Bussen und Flugzeugen anbietet, wurden auf dem Flughafen Wnukowo 25 Flüge verschoben und ein Flug gestrichen, auf dem Flughafen Domodedowo – 23 Flüge verschoben und 10 gestrichen, auf dem Flughafen Scheremetjewo – 54 Flüge verschoben.

Am Samstag ist Moskau von einem starken Schneefall betroffen. Es wird erwartet, dass an diesem Tag in der russischen Hauptstadt fast die Hälfte der für den Februar durchschnittlichen Niederschläge fallen wird.

