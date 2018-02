Keine romantische Gondelfahrt in Venedig: Den Kanälen fehlt das Wasser – FOTOS

Zahlreiche Touristen, die in dieser Woche nach Venedig gekommen sind, um an den Feierlichkeiten des Karnevals teilzunehmen, müssen eine Enttäuschung erleben: Wegen des Regenmangels sind die meisten Kanäle trocken und der Wasserverkehr ist mit Ausnahme der Hauptwasserstraße, des Canale Grande, völlig ausgefallen.

Niedriges Wasser in der venezianischen Hauptwasserstraße, dem Canale Grande

Die in den Medien veröffentlichten Fotos bieten einen ungewohnten Anblick der Lagunenstadt: Die Gondeln liegen unmittelbar auf dem Schlammgrund der Kanäle. Die Touristen können also zahlreiche Ecken der Stadt nicht mehr per Gondel erreichen.

Niedriger Pegelstand in den Wasserpegel venezianischen Kanälen

Das Phänomen ist für Venedig übrigens nicht neu: 1934 beispielsweise lag der Pegelstand hier bei 121 Zentimetern unter dem Meeresspiegel — der Wert ist auch bis heute noch der Rekord. Allerdings ist extrem niedriges Wasser in den venezianischen Kanälen schon seit drei Jahren in Folge zu beobachten. Diesmal lag der Pegelstand 60 Zentimeter unter dem Meeresspiegel.