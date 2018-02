Nach Abschuss der Su-25 in Idlib: USA zu Lieferung von Flugabwehrwaffen

Die USA haben laut dem Sprecher des Verteidigungsministeriums Eric Pahon ihren Verbündeten in Syrien keine Flugabwehrwaffen geliefert.

© Sputnik/ Dmitriy Vinogradov

„Die USA haben ihren Partnern in Syrien keine Boden-Luft-Waffen geliefert und planen auch nicht, in der Zukunft so etwas zu tun", sagte er.

„Wir werden bewerten, inwieweit diese Informationen begründet sind, um die Sicherheit unserer Koalitionspartner zu gewährleisten", so Pahon.

Nach vorläufigen Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurde das Flugzeug aus einem tragbaren Flugabwehrraketensystem abgeschossen.