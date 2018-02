Sibirien: Diese sportlichen Russinnen machen Yoga bei Minus 40 – FOTOs

Tynda ist eine kleine Stadt im russischen Gebiet Amur, ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt und eine inoffizielle Hauptstadt der Baikal-Amur-Magistrale (BAM). Die Stadt hat ein äußerst kontinentales Klima mit strengen Wintern. Das kann aber die beiden Yoga-Enthusiastinnen vom Genuss des Yogas in der freien Natur nicht abhalten.

Julia und Jekaterina wollen Yoga in Tynda populär machen und deshalb den Stadtbewohnern zeigen, worum sich bei Yoga alles dreht.

„Yoga ist hier in Tynda nicht so weit verbreitet. Wie dachten darüber nach, wie man das Verhalten zu Yoga ändern kann. Wir kamen zu dem Schluss, dass wir ein Paar „starke“ Fotos brauchen, die Aufmerksamkeit erregen könnten“, so Julia.

Tynda hat laut den Freundinnen nicht so viele auffallende Gebäude. Dafür gebe es in der Umgebung eine schöne Natur und ein frostiges Klima. Die Russinnen hatten sich daher dazu entschlossen, dies zu ihrem Vorteil zu nutzen.

Auf den Fotos tragen Julia und Jekaterina Sportbekleidung wie Tops, Leggings und Turnschuhe. Das ist in einer Stadt, in der die Temperaturen unter minus 40 Grad Celsius fallen können, keine ausreichend warme Kleidung.

Публикация от Эта девушка 💃 🤸 (@lapik94) Янв 27, 2018 at 2:24 PST

Публикация от Эта девушка 💃 🤸 (@lapik94) Янв 23, 2018 at 12:46 PST

Публикация от Эта девушка 💃 🤸 (@lapik94) Янв 14, 2018 at 9:01 PST







Die Freundinnen fertigten vor der Fotoaufnahme einen klaren Plan an und parken ihren Pkw neben dem für die Aufnahmen gewählten Platz. Während der Pausen konnten sie sich im Auto wärmen, um Erfrierungen zu vermeiden.

Публикация от Эта девушка 💃 🤸 (@lapik94) Янв 24, 2018 at 10:36 PST

Публикация от Эта девушка 💃 🤸 (@lapik94) Янв 30, 2018 at 6:13 PST



Laut den Mädchen hat viele Jahre Yoga geholfen, das extrem kalte Wetter zu ertragen.